Taloro, Falchi non basta Il Barisardo trova il pari 

Taloro 1

Barisardo 1

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro, Sau, Castro, Vidili; Vassidiki, Secchi, A. Fadda; Falchi (19’ st Delussu), Pusceddu, Mele. In panchina Cuguttu, Dettori, Lapia, Mascia, Peana, Puxeddu, Saba, Sanna. Allenatore Mura.

Barisardo (4-2-3-1) : Doumbouya, Loi, Sanchez (4’ st Muggianu), Petit, Fredrich; Camara, El Khattabi (19’ st Tiesse); Sakho, Castaldi, Mikidadi, Bitep (29’ st Donchovski). In panchina, Daga, Lorenzoni, Cucca, Aimi, Murgia. Allenatore Bonomi.

Arbitro : La Luna di Collegno.

Reti : nella ripresa, 9’ Falchi (r), 37’ Muggianu.

Note : espulso Secchi; ammoniti Secchi, Castaldi, Camara, Bitep, Mikidadi; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 300.

Gavoi. Un punto per parte al culmine di una gara combattuta. Taloro e Barisardo accendono i fuochi d’artificio nella ripresa, dopo una prima frazione in cui i padroni di casa sfiorano il gol a più riprese peccando, però, di precisione.

La prima occasione, al 7’, la getta alle ortiche Secchi. Lo stesso fa Antonio Fadda, al 43’. Poi, al 9’ del secondo tempo, i padroni di casa passano con Falchi, freddo dal dischetto (rigore concesso per fallo su Pusceddu). Al 17’ i rossoblù di Massimiliano Mura restano in 10 per la doppia ammonizione subita da Secchi. A quel punto il Barisardo prende coraggio, anche se a sfiorare il gol sono ancora i barbaricini. Che non fanno i conti con Mattia Muggianu. È il 37’ quando l’attaccante di Lotzorai si conferma l’uomo in più degli ogliastrini, dopo la prodezza della domenica precedente contro il Carbonia, e firma l’1-1.

