28 settembre 2025 alle 00:52

Taloro e Lanusei non si fanno male 

Taloro 0

Lanusei 0

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Fois, Sau, Castro, A. Fadda (17’ st Lapia); Secchi, Mameli, Cossu; Canessini (25’ st Soro), Navarrete, Caddeo. In panchina Medde, Malatesta, Trogu, Zappino, Canu, Sanna, Moro, Santoro. Allenatore Fadda.

Lanusei (4-2-3-1) : Doumbouya, Doneddu, Pedro Caeiro, E. Loi (20’ st Manca), Gabriel Silva; Lusa (33’ st Rossato), Caredda; Kouadio, Trindade, Mereu; Martins. In panchina Pisu, L. Loi, Serra, Fe. Usai, Paderi, Arras, Haas, Kazu. Allenatore Piras.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Note : ammoniti Secchi, Canessini, E. Loi, Lusa; spettatori 300.

Gavoi. Taloro e Lanusei muovono la classifica. Nessun gol e poche emozioni nel pomeriggio del Maristiai. Un minuto di rigoroso silenzio prima del fischio d’inizio per ricordare la memoria di Alessandra Cottu, di recente vittima di un incidente stradale sulla Statale 389.

All’alba della sfida le formazioni ci provano dalla distanza: prima è Navarrete (Taloro), poi Trindade per il Lanusei, ma in entrambe le circostanze la conclusione non inquadra lo specchio. Al 20’ gli ospiti segnano con Mereu, ex di turno, ma l’arbitro annulla, su indicazione dell’assistente, per fuorigioco. Nella ripresa il ritmo resta abbastanza basso e le occasioni latitano. Sul finire si esaltano i portieri. Doumbouya salva il risultato su un tiro ravvicinato e nel recupero c’è gloria anche per Massimo Fadda che tiene il risultato in equilibrio. (ro. se.)

