taloro e carbonia non pungono per i minerari è il primo punto 

Taloro 0

Carbonia 0

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro, Sau, Castro, A. Fadda (30’ st Piriottu); Delussu (43’ st Budroni), Vacca (23’ st Pusceddu), Secchi; Mereu, Falchi, Mele. In panchina Picco, Pittalis, Saba, Lapia, Luppu, Cidu. Allenatore Marinu.

Carbonia (4-2-3-1) : Doneddu, Atzeni, Broglia, Chidichimo, Garcia; Isaia, Ricci; Caverzan, C. Mancini (33’ st Tocco), N. Mancini (1’ st Mastropietro), Sartini. In panchina Carrus, Carboni, Filippi, Lardieri, Perna, Abbruzzi, Cocco. Allenatore Cocco (Mingioni squalificato).

Arbitro : Sanna di Ozieri.

Note : ammoniti C. Mancini, Secchi, Soro; spettatori 250.

Gavoi. Al Maristiai va in scena un pari a reti bianche. Taloro e Carbonia giocano 96’ senza mai trovare la via del gol. Per i barbaricini è il secondo pari in due giornate, mentre gli ospiti muovono la classifica dopo la sconfitta casalinga all’esordio contro il Budoni. Al 33’, dopo una lunga fase di studio con il Carbonia che si fa preferire per il possesso palla, arriva il primo tiro in porta con la punizione di Falchi controllata da Doneddu. Sul capovolgimento di fronte Caverzan salta due avversari e con un tocco d’astuzia calcia un rasoterra carico di veleno: Massimo Fadda s’allunga e devia in angolo. La seconda conclusione del Taloro è di Castro, che su punizione (42’) impegna ancora Doneddu. Nella ripresa le squadre provano a vincere ma gli assalti sono sterili, complice una condizione ancora non performante, e le occasioni nitide latitano in favore dell’agonismo.

RIPRODUZIONE RISERVATA