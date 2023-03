taloro boom a san teodoro 

Taloro (3-4-2-1) : M. Fadda, Lapia (34’ st G. Sanna), Porcu, Secchi, Sau, Castro, Pusceddu (34’ st Trogu), Fois, Falchi (45’ st Zucchelu), A. Fadda, Mele. In panchina Mozzo, P. Sanna, Luppu, Delussu, Dettori, Pittalis. Allenatore Mario Fadda.

San Teodoro (4-3-1-2) : Deiana, Frisciata (8’ pt Fideli), Delogu (25’ st Samuele Spano), Malesa, Muzzu, Simone Spano, Casula (34’ st Cianfrocca), Pala (31’ st Murgia), Mulas, Molino, Ruzzittu. In panchina Melis, Bassu, Marongiu, Mourot, Guddelmoni. Allenatore Marini.

San Teodoro 2

Taloro 3

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Reti : nel secondo tempo 7’ Mele, 10’ Ruzzittu, 22’ Pusceddu, 38’ G. Sanna, 48’ Ruzzittu.

Note : angoli 5-5; ammoniti Castro, Muzzu, Molino; recupero 0’pt-5’st.

SAN TEODORO. Il Taloro espugna il difficile comunale di San Teodoro imponendosi 3 a 2 sui ragazzi di Marini. L’ultima sconfitta interna dei galluresi risaliva al 21 settembre contro il Ghilarza. Da allora i viola hanno conquistato 12 vittorie su 12.

Grande prestazione dei barbaricini che prima hanno sbloccato il match poi, dopo essere stati raggiunti, hanno realizzato il gol del secondo sorpasso e l’allungo con l’appena entrato Sanna. Non che i galluresi abbiano demeritato, riuscendo comunque a rimanere in partita sino al termine grazie al secondo gol in pieno recupero di Ruzzittu che ha riaperto l’incontro.

Dopo un primo tempo con pochi brividi, la gara si accende nella ripresa con ben 5 marcature: al 7’ Mele sblocca il risultato con una conclusione che bacia il palo e si insacca alle spalle di Deiana. Il pareggio dei locali arriva dopo appena 3’ con un colpo di testa di Ruzzittu. Il Taloro si riporta in vantaggio, grazie a un eurogol di Pusceddu, e realizza anche la terza marcatura con G. Sanna. Nel recupero Ruzzittu segna ma la sua rete è inutile.

