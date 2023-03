taloro, avvio di ripresa shock: due gol del carbonia in 10 minuti 

Taloro Gavoi (4-4-2) : Fadda, Soro (28’ st Dettori), Luppu (12’ st Fadda), Sechi, Cau, Castro, Pittalis (12’ st Porcu), Fois 20’ st Trogu), Pusceddu (12’ st Lapia), Delussu, Mele. In panchina Paolo Sanna, Giovanni Sanna, Zucchelli. Allenatore Fadda.

Carbonia (4-4-2) : Idrissi, Fabio Mastino, Orrù, Isaia (43’ st Fidanza), Hundt, Monteiro (40’ st Sartini), Prieto, Muscas (32’ st Fidanza), Porcheddu (46’ st Mancini), Dore (37’ st Fontana), Porru. In panchina Saiu, Porcu, Lambroni, Frau. Allenatore Mingioni.

Carbonia 2

Taloro Gavoi 0

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : nella ripresa 4’ (r) e 10’ Monteiro.

Note : Espulso Castro. Ammoniti Dore, Delussu.

Carbonia. Una fiammata del Carbonia a inizio ripresa incenerisce il Taloro Gavoi: 2-0 secco con gli ospiti (privi del bomber Falchi) annichiliti in pochi minuti. Anche il Carbonia sconta assenze pesanti (Serra, Andrea Mastino, Pitzalis), ma non rischia mai e, anzi, crea qualcosina di più contro l’avversario quinto in classifica. Monteiro al 9’ genera scompiglio con un sinistro deviato da un difensore, ma al 22’ anche il destro di Delussu (alto di poco) potrebbe dare il vantaggio agli ospiti.

Si scivola così a inizio ripresa e il Taloro Gavoi subisce un ko devastante: al 4’ Muscas si procura un rigore (toccato mentre si aggiusta la sfera prima di concludere) che realizza Monteiro. Poi imperiosa fuga sulla destra di Fabio Mastino al 10’ con l’invito sotto porta cui Monteiro non si sottrae. L’espulsione di Castro al 79’ chiude la gara.

