Talloru ci riprova: «Il bene di Serrenti è la nostra priorità» 

Candidato a sindaco di Serrenti per la seconda volta consecutiva, anche se da 30 anni è presente nei banchi del Consiglio comunale, Pantaleo Talloru, classe 1957, docente di lettere in pensione, ci riprova con la lista civica “Po Serrenti”. La novità è una: alla conquista dello scranno più alto del Municipio corre da solo, il suo avversario sarà il quorum, mai successo nella storia politica del centro che conta 4.539 abitanti e 4.205 elettori.

La sfida

Nel paese del Medio Campidano, Talloru, sindaco uscente per essere rieletto dovrà superare il quorum del 40 per cento, ma dovrà anche avere la maggioranza di voti validi, diversamente scatterà il commissariamento. E su questo nemico, l’aspirante primo cittadino gioca le sue carte, determinato a riprendersi la fascia tricolore. «L’obiettivo del quorum – dice – non è scontato, ma neppure impossibile, data la concomitanza con le Europee. In questa campagna elettorale, parlando con i cittadini, ho notato l’impegno comune di evitare il commissariamento, decisi a recarsi alle urne. Mi chiedono spiegazioni sulle modalità del voto europeo. Alla fine, il timore di ritrovarsi un commissario al governo locale porterà voti all’Europa». Sulla scelta di puntare ancora una volta su una lista civica, spiega: «In un paese l’amministrazione rappresenta tutti i cittadini, il Comune non è una segreteria politica, è la casa di tutti e la porta è aperta a tutti». E sull’orientamento a destra o sinistra, glissa: «Sono alla guida di una squadra che ha scelto il nome di Po Serrenti, tradotto: lavoriamo per Serrenti».

In corsa

«Ci presentiamo – continua Talloru – con una lista di 12 candidati, 4 donne e 8 uomini, impegnati per dare lustro al paese. Rispetto al Consiglio uscente quattro sono le conferme e otto i nuovi aspiranti consiglieri». Ci riprova anche la vice sindaca Maura Boi: «Il fatto che corra una sola lista non significa che i giochi siano fatti. In un confronto sui social, per le vie del paese, visitando i nostri concittadini, ci siamo resi conto di quanto sia importante operare per il bene comune, attingendo ognuno dalle risorse dell’altro e senza prevaricare nessuno. Un approccio sul tema del dialogo che da anni vede impegnata la nostra amministrazione nell’ascolto, nel dare il giusto peso alle parole, nell’evitare di distorcere le informazioni nel rispetto delle sensibilità di tutti». Alla prima esperienza Milena Marcinkowska, polacca, da 13 anni a Serrenti: «L’impegno attivo in politica è un modo per ricambiare l’affetto con cui sono stata accolta. Lo sto già facendo a scuola da mamma, con la mia presenza negli organi collegiali. Per cambiare in meglio la società non bastano le lamentele su tutto ciò che non va bene, occorre rimboccarsi le maniche, lavorare per raggiungere obiettivi». Pensiero condiviso da Carlo Zedda, anche lui per la prima volta candidato: «Spiego con un esempio perché scendo in politica, abbiamo sempre da ridire sulle strade impraticabili, non solo quelle del centro abitato ma anche rurali, pronti a puntare il dito sugli amministratori di turno. Ho deciso di dare il mio contributo con i fatti».

Programma

Un lungo elenco di opere da completare e altre da avviare con i fondi già in cassa. C’è l’acquisto di due ettari di terra, confinanti con l’ex 131 destinati a ospitare un’area camper, spazi sportivi e culturali, data anche la vicinanza col teatro. E poi un milione di euro per l’illuminazione pubblica a led, 350 mila euro, fondi dei patti territoriali, per un centro professionale di formazione per energie rinnovabili perché «siamo contro la speculazione energetica». Ecco i protagonisti: con Pantaleo Talloru si schierano Mauro Atzeni, Marco Bandino, Maura Boi, Lorenzo Lecca, Milena Marcinkovska, Marco Marras, Giorgio Saba, Federica Sanna, Salvina Sanna, Gianmarco Scano, Alessandro Serra, Carlo Zuddas.

