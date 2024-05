Talloru alla sfida del quorum 

Una sola lista civica “Po Serrenti”, 4.214 elettori, 2.151 maschi, 2.063 femmine. Alle comunali di giugno, il sindaco uscente Pantaleo Talloru dovrà sfidare solo il quorum. Per la prima volta, nella storia politica degli ultimi 30 anni, nella cittadina del Medio Campidano sarà necessario che si rechino alle urne il 40% dei cittadini e garantire almeno il 50% dei voti validi, altrimenti scatterà il commissariamento. Al termine del suo primo mandato come sindaco, ma da 30 anni presente nei banchi del Consiglio comunale, quasi sempre come vice, Talloru è determinato a riprendersi la fascia tricolore ed è anche fiducioso: «L’obiettivo del quorum non è scontato, ma neppure impossibile, data la concomitanza con le Europee».

Da domani si depositano le liste e a Serrenti ormai è certo che non ci saranno rivali. Anche la Giunta uscente si presenta compatta, con l’eccezione dell’assessora alla Cultura, Fiammetta Marini. Ci riprova la vice sindaca, Maura Boi, l’assessore allo sport, Alessandro Serra, all’associazionismo, Federica Sanna. Sul resto dei candidati bocca cucita. «Per l’ufficialità – dice Talloru – manca un giorno. Come ormai succede dal 1995 è una lista civica, in parte c’è la conferma di alcuni consiglieri, in parte è rinnovata. Metà e metà diciamo. Molte le donne e i giovani». E così quelle di giugno saranno Amministrative memorabili per il paese chiamato a recarsi alle urne senza dover scegliere fra più compagini e più concorrenti. «Una sola lista investe la questione più ampia della rappresentanza politica dei cittadini e dell’astensionismo dal voto, fenomeno ormai ‘normale’ anche nel nostro territorio. Serve comunque il quorum per cui ci impegneremo affinché le persone esercitino il diritto di voto», commenta Boi.

«Correre da soli – ammette il sindaco – è una responsabilità maggiore rispetto a quella che abbiamo affrontato in questi cinque anni. Dovremo essere e lo saremo davvero la lista di tutti, anche di coloro che non condividono il nostro programma». L’impegno è dare continuità al lavoro svolto, partendo dalle opere in corso. Fra queste l’acquisto di due ettari di terra, confinanti con l’ex 131, destinati ad ospitare un’area camper, spazi sportivi e culturali, data anche la vicinanza col teatro. E poi aprire un centro professionale per le energie rinnovabili. I soldi ci sono, 350 mila euro dei patti territoriali. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA