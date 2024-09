Tallini e Pardo, flamenco e musica classica 

Stefania Tallini e Jorge Pardo, Alberto Sanna con il suo “Kalaritana”, e il progetto “Nada Màs Fuerte” di Mauro Ottolini e Vanessa Tagliabue Yorke. Una giornata ricca di appuntamenti, oggi a Cagliari, per la ventisettesima edizione del festival “Forma e Poesia nel Jazz”, che ha preso il via mercoledì sera.

Dopo una passeggiata naturalistica alla Sella del Diavolo (guidata da Stefania Contini, partenza alle 10), si ascolterà il Duo Gipsy, accoppiata di chitarre ispirata a Django Reinhardt. Alle 19,45 la serata sul palco del Lazzaretto si apre con Alberto Sanna, rocker e cantautore di lungo corso sulla scena musicale isolana, che presenterà, il suo libro/cd “Kalaritana” in cui ha fotografato oltre quarant’anni di vita artistica. Alle 20.15, riflettori puntati su Stefania Tallini, una delle più apprezzate pianiste e compositrici del jazz italiano, e il flautista e sassofonista Jorge Pardo, figura di spicco della scena musicale spagnola. Un concerto nel segno di una fusione di jazz, flamenco, musica classica e brasiliana. Un’altra coppia di artisti, il trombonista Mauro Ottolini e la cantante Vanessa Tagliabue Yorke, per il terzo atto della serata con “Nada Màs Fuerte”, affiancati da Thomas Sinigaglia alla fisarmonica, Marco Bianchi alla chitarra classica, Giulio Corini al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria.

