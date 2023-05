Talk sulle malattie infiammatorie intestinali 

Si parla delle malattie infiammatorie croniche intestinali, della diagnosi e della cura, nella nuova puntata doppia di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, in diretta domani 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre, gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile comunicazione e relazioni esterne dell’Aou, saranno due esperti del Policlinico Duilio Casula, il professor Massimo Claudio Fantini, direttore di Gastroenterologia, e il professor Luigi Zorcolo, direttore della Chirurgia Colonproctologica.

Le Mici sono caratterizzate da un’infiammazione dell’intestino: in Italia colpiscono oltre 250mila persone e nei prossimi anni si prevede un aumento del numero di persone interessate. Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’azienda ospedaliero e prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

