Talità Kum varca i confini del Sulcis 

Sono 588 ad oggi le prestazioni effettuate dall’ambulatorio mobile CareVan di Talità Kum creato da Casa Emmaus. Un traguardo raggiunto grazie alla sinergia tra le amministrazioni comunali che, nell’ultimo anno, hanno aderito al progetto Talità Kum e che continuano a scommettere su un modello di sanità di prossimità destinato a crescere. Tra le nuove realtà pronte ad accoglierlo c’è Nuoro, dove è in preparazione l’apertura di una nuova sede del poliambulatorio.

I numeri

Il risultato è stato presentato ieri mattina nel corso di un incontro organizzato a Iglesias che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui il vescovo della diocesi Mario Farci e la dirigente dell’assessorato regionale alle Politiche sociali Marika Batizzella. Dal 5 giugno 2025 al 16 ottobre 2026 il CareVan ha effettuato 588 prestazioni in nove Comuni. Il maggior numero è stato registrato a Carloforte (119), seguito da Carbonia (104), Iglesias (91), Perdaxius (74), Gonnesa (61), Fluminimaggiore (57), Domusnovas (49), Musei (22) e Buggerru (11). Le attività con più prestazioni si sono divise tra oculistica, con 295 prestazioni, senologia (148) e ginecologia (145). Sono stati inoltre realizzati screening visivi per bambini di 4-5 anni e controlli per le donne tra i 40 e i 75 anni. Il progetto CareVan è stato sostenuto da Fondazione Intesa Sanpaolo, che ha permesso di acquistare l’ambulatorio mobile e contribuito ai costi del poliambulatorio Talità Kum. Il dirigente del progetto Gianni Salis ha chiarito che queste prestazioni sono comprese tra le 4.381 svolte assieme al poliambulatorio: «I numeri che noi abbiamo presentato sono numeri che abbiamo potuto raggiungere anche grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo. Oggi, conclusa la prima fase, il sostegno alla struttura è passato alla Banca d’Italia. Sarà comunque chiesto a Intesa Sanpaolo di finanziare una seconda annualità del progetto».

Nuova sfida

Il modello ora sarà replicato a Nuoro: «Abbiamo già acquisito i locali, abbiamo già fatto la convenzione con il Comune di Nuoro e adesso sono in corso le interlocuzioni con i professionisti e con gli altri comuni del territorio», ha spiegato Salis. «Casa Emmaus ha acquistato un immobile, ora in fase di progettazione», conferma anche Giovanna Grillo, ideatrice del progetto, che ha ricordato la disponibilità delle amministrazioni a scommettere sull’iniziativa: «Sono già stati individuati circa dieci medici per Nuoro e l’apertura è prevista tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, in base ai lavori. In caso di nuovo finanziamento, il sostegno potrebbe riguardare anche il poliambulatorio nuorese».

A Iglesias, intanto, sale l’offerta delle specialità offerte dal poliambulatorio e da novembre si aggiungerà la dermatologia. «Cominciamo ad avere tutte quelle specialità che nel territorio sono difficili da trovare», ha detto Grillo. Il sindaco Mauro Usai ha ringraziato i professionisti coinvolti: «Sono grato ai medici che da un anno a questa parte hanno prestato la loro attività a Talita Kum. Abbiamo iniziato con poco e siamo arrivati ad avere professionisti d’eccellenza, non solo veterani ma anche giovani dottori».

RIPRODUZIONE RISERVATA