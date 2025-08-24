VaiOnline
Cerimonia.
25 agosto 2025 alle 00:20

Talenti nel mondo premiati con 11 Rondini d’oro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Festosa torrasa a su nidu amadu” è il primo verso della poesia “Moda a sa rundine” di Bernardo Zizi, morto il 3 agosto, ricordata dall’associazione “Barbagia nel mondo” e dal Presidio turistico nuorese in occasione del decimo premio Rondine d’oro. Omaggio del presidente Isre Stefano Lavra. Centinaia i presenti ieri pomeriggio all’auditorium Lilliu nell’incontro (introdotto da Maria Annunziata Giannotti e condotto da Gianluca Medas) per gli 11 premiati, tra questi lo storico bar Cambosu, raccontato dall’ingegner Sebastiano Maccioni, di 106 anni: «Si chiamava tzilleri, il nome antico era Muccubellu e si trovava in piazza del Rosario. Il bar Cambosu era in “Sa tanca e monsignore”. Il più piccolo era molto amico del clero, per ricambiare l’amicizia gli fu dato in affitto il locale storico che conosciamo». “Barbagia nel mondo” premia talenti per l’amore per la propria terra. Sul palco le storie, racconti di sacrificio e perseveranza, nostalgia e coraggio. A premiare la famiglia Cambosu, per il bar nato nel 1921, la presidente della Regione Alessandra Todde. Riconoscimenti al neurologo Gianluca Deiana, a Christine Delogu del bistrot di San Pietro, a Daniela Giannotti per aver portato la tradizione nel nord Italia, all’imprenditore Giuseppe Mastio, al medico Luciana Mele, all’organista Fabio Monni, all’esperto in cyber security Gianstefano Monni, al fotografo Giacomo Salici, all’imprenditrice Claudia Sanna e all’analista finanziario Giuseppe Vulpes.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, un pareggio di cuore

Finisce 1-1: Luperto con un colpo di testa al 94’ riacciuffa la Fiorentina 
l Nello sport
Il focus

L’incognita delle urne sugli equilibri Pd-M5S

Tra un mese le elezioni di secondo grado nelle Province Un test per la Regione anche senza il suffragio popolare  
Alessandra Carta
Le tensioni.

Nuoro, Uda sulla strada di Ciccolini

Giorgio Ignazio Onano
In accordo.

Ogliastra verso la lista unitaria

Roberto Secci
Trasporti

Aerei, il controesodo blocca la continuità: stop ai voli per Milano

Posti introvabili per tutto agosto da Cagliari e Olbia verso Linate 
Luca Mascia
L’evento

Alla festa del Redentore quindicimila visitatori in preghiera per la pace

Nuoro rinnova bellezza e tradizione Tanti drappi e il canto dedicati a Gaza 
Marilena Orunesu
Scintille con Macron

Tajani: «Nessuna crisi con Parigi»

E Foti (FdI) punge Salvini: sugli Esteri competenti premier e ministro 
La guerra in Ucraina

Trump, stop alla «carneficina insensata»

Zelensky: adesso una pace giusta. Ma Lavrov: sul vertice con Putin stai facendo teatro 