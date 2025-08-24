Talenti nel mondo premiati con 11 Rondini d’oro 

“Festosa torrasa a su nidu amadu” è il primo verso della poesia “Moda a sa rundine” di Bernardo Zizi, morto il 3 agosto, ricordata dall’associazione “Barbagia nel mondo” e dal Presidio turistico nuorese in occasione del decimo premio Rondine d’oro. Omaggio del presidente Isre Stefano Lavra. Centinaia i presenti ieri pomeriggio all’auditorium Lilliu nell’incontro (introdotto da Maria Annunziata Giannotti e condotto da Gianluca Medas) per gli 11 premiati, tra questi lo storico bar Cambosu, raccontato dall’ingegner Sebastiano Maccioni, di 106 anni: «Si chiamava tzilleri, il nome antico era Muccubellu e si trovava in piazza del Rosario. Il bar Cambosu era in “Sa tanca e monsignore”. Il più piccolo era molto amico del clero, per ricambiare l’amicizia gli fu dato in affitto il locale storico che conosciamo». “Barbagia nel mondo” premia talenti per l’amore per la propria terra. Sul palco le storie, racconti di sacrificio e perseveranza, nostalgia e coraggio. A premiare la famiglia Cambosu, per il bar nato nel 1921, la presidente della Regione Alessandra Todde. Riconoscimenti al neurologo Gianluca Deiana, a Christine Delogu del bistrot di San Pietro, a Daniela Giannotti per aver portato la tradizione nel nord Italia, all’imprenditore Giuseppe Mastio, al medico Luciana Mele, all’organista Fabio Monni, all’esperto in cyber security Gianstefano Monni, al fotografo Giacomo Salici, all’imprenditrice Claudia Sanna e all’analista finanziario Giuseppe Vulpes.

