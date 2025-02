Talenti nel gioco e negli studi universitari 

Si può fare sport e allo stesso tempo ottenere ottimi risultati nello studio? Certamente. Ne sono un esempio buona parte dei giocatori del Cus Cagliari, squadra universitaria di Cagliari che quest’anno, per il terzo consecutivo, partecipa al campionato di Promozione da protagonista. «Gran parte dei componenti dell’organico sono giovani», dice il direttore sportivo dei cussini Andrea Vargiu, «e sono anche ottimi studenti. Il novanta per cento dei tesserati in prima squadra gioca e studia. Universitari e liceali».

Tra questi ragazzi, che con sacrificio cercano ogni giorno di dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi, Alessandro Piroddi, classe 1998, e Roberto Serra (2004), sono tra i protagonisti dell’ottimo campionato della compagine biancorossa, quarta. Entrambi sono ogliastrini: Piroddi di Ulassai, Serra di Jerzu. «Alessandro e Roberto», continua Vargiu, «sono la conferma che con volontà e determinazione si possono ottenere risultati impensabili». Piroddi è anche al primo posto nella speciale classifica dei migliori del girone A di Promozione, iniziativa di Unione Sarda e Federazione. «Non mi sorprende», sottolinea Vargiu, «se avessimo in rosa altri tre o quattro giocatori con il suo carisma saremmo in Serie D. Sta ottenendo la laurea in medicina. Ogni giorno è il primo a entrare in sala studio e l’ultimo a uscire. Un esempio».

Serra, attaccante, ha realizzato 12 reti. Un terrore per le difese avversarie. «Non si può non volergli bene», lo descrive il diesse, «sempre sorridente, gentile ed educato. Quando è pensieroso e preoccupato significa che ha qualche esame imminente. In campo si arrabbia soltanto quando qualcuno si propone per calciare il rigore al suo posto».

La percentuale di studenti in squadra è alta. «Non è mai accaduto che fossero così tanti. Con l’arrivo del tecnico Marco Lantieri abbiamo anche ulteriormente abbassato l’età media. Siamo felici di questo percorso, abbiamo tutte carte in regola per essere paragonabili a un Campus americano. La sala studio è aperta ogni giorno dalle 7 alle 23 e i ragazzi hanno la possibilità di vivere a 360 gradi il centro sportivo, che dispone pure di Club House e palestra. Siamo tra le poche società sportive in Italia che possono assicurare questi servizi. L’ambiente è ottimo e tutti sono protagonisti». Il capitano della squadra è Claudio Fiori, che negli ultimi tre anni con la rappresentativa universitaria ha conquistato due bronzi ai campionati italiani. Grazie a lui e ai compagni, Cagliari è una delle eccellenze del calcio universitario italiano. «A maggio parteciperemo ad Ancona alle fasi finali. Il supporto della società e dell’Università è fondamentale. È un orgoglio farne parte».

