Talenti del marketing, progetto per studenti 

In tredici anni sono stati coinvolti già 700 studenti universitari. E anche nel 2024 ritorna il Progetto Ichnusa, giunto alla quattordicesima edizione per premiare i giovani talenti. Un’iniziativa dell’Università insieme al birrificio. Le iscrizioni per partecipare saranno aperte fino al 2 marzo e sono riservate a studenti e studentesse sia del triennio (che abbiano conseguito almeno 60 crediti formativi), sia delle magistrali (che abbiano sostenuto specifici esami dei rispettivi corsi di laurea indicati nel bando).

Due le giornate (il 7 e 8 marzo) di seminario accreditato, in cui si avrà la possibilità di incontrare gli esperti dell’azienda e approfondire nozioni di studio dei marchi e di comunicazione, andando ad approfondire il profilo aziendale, per poi scendere più nel dettaglio con una panoramica su riposizionamento della marca e prodotti, fino ad arrivare al legame con il territorio. La collaborazione tra l’Ateneo e l’Ichnusa è iniziata nel 2009 nell’ambito del corso di Marketing nella facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche.

Gli incontri formativi, propedeutici alla realizzazione di un progetto finale da parte dei partecipanti, si terranno nell’aula “Vera Cao Pinna” (aula magna), della facoltà di Economia e gestione aziendale, dalle 10 alle 17,30. Giovedì 11 aprile i partecipanti, divisi in gruppi, saranno chiamati a presentare il loro progetto, mentre il giorno seguente si terranno le premiazioni dei primi tre gruppi classificati e inizierà la fase di colloqui che avrà come obiettivo selezionare la persona che avrà poi l’opportunità di svolgere uno stage retribuito all’interno dell’azienda. Sul sito dell’Università maggiori informazioni e il modulo per iscriversi.

