Talent senza sarde: nulla da fare per Piera e Francielle 

La Masterclass è al gran completo e, no, in gara a “Masterchef Italia 14” non ci sarà nessun sardo. Eppure, nella seconda puntata di selezioni andata in onda, ieri, in prima serata su Sky e in streaming su Now, Piera Comandante Paddeu, da Ittiri, ha mancato l’obiettivo per un soffio. Sicura di sé, si è giocata l’“all in”, novità, per cui, per 5 minuti in più per concludere il piatto, bisogna convincere tutti e 3 i giudici, ha cucinato accostando sapori e profumi dell’Isola e raccontato in limba il suo piatto “Lo zichi va al mare”: roba genuina, che ha convinto Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ma a fermarla è stato il “no” di Barbieri.

Brasiliana, adottata dalla Sardegna, Francielle è stata rimandata al Blind Test, la seconda chance per i concorrenti rimasti in bilico, con il “no” di uno dei tre giudici, da convincere sfidandosi a coppie e presentando, in anonimato, un piatto assegnato dal giudice, e ha sfidato Sara: cotoletta valdostana con funghi. Non va, per Barbieri è ancora “no”. Insomma, “Tutto può succedere”! Il motto di questa edizione di “MasterChef”, si è avverato già dalle selezioni. Sotto lo sguardo attento della giuria, gli aspiranti chef si sono sfidati fino all’ultimo ingrediente per i 20 grembiuli bianchi della Masterclass. E ora, che vinca il migliore! (ci. me.)

