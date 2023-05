Talent, premiati in cinque 

Si è chiusa con successo al teatro Dei di Lanusei la seconda serata di Ogliastra's got talent con le esibizioni dei concorrenti della sezione senior. Sono saliti sui primi tre gradini del podio quattro ospiti della struttura residenziale psichiatrica Ahora. Il premio direzione artistica è stato assegnato a uno di loro. Renzo Tuveri ha portato a casa il premio simpatia. «L'appuntamento è per questa estate – spiega il direttore artistico Alessandro Mulas - con il meglio di Ogliastra's got talent».

