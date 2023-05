Talassemici, nasce l’associazione Renzo Galanello 

Il vicepresidente, Stefano Sarais, chiarisce che «l’associazione ha un comitato tecnico scientifico con il quale ci siamo confrontati per quasi due anni e così sono nati sei progetti. Sei, come i petali del fiore della vita, che è il nostro logo». La nuova creatura ha già individuato il prossimo traguardo: «Vogliamo trasformare nel minor tempo possibile l'associazione in fondazione e abbiamo in cantiere alcune iniziative di informazione e sensibilizzazione da organizzare nei prossimi mesi», dichiara la segretaria generale Daniela Ghirra.

Dopo la sua morte, dieci anni fa, ha lasciato un grande vuoto e molti rimpianti per il contributo che ancora avrebbe potuto dare al benessere dei pazienti. «D'accordo con la famiglia», spiega Argiolas, «abbiamo voluto intitolare a lui questo ente benefico. Non ci limiteremo al nome, ma daremo il nostro contributo affinché la sua attività in campo medico e scientifico possa essere ricordata e conosciuta meglio. Ci anima la voglia di sostenere il servizio sanitario pubblico. Da pazienti con malattia cronica, notiamo con dispiacere le fragilità dell’intero sistema».

È nata l’associazione “Renzo Galanello” che vuole sostenere i progetti nel campo della ricerca sulla talassemia. L’artefice è Ivano Argiolas colpito dalla patologia che in Sardegna ha un’altissima incidenza (12,9%): i pazienti sono oltre 1600, dei quali 1.063 sono affetti dalla forma major e circa 600 dalla forma Intermedia.

Renzo Galanello, erede dello scienziato Antonio Cao, punto di riferimento per tanti anni all’ospedale Microcitemico, è stato uno specialista di fama internazionale nella cura della talassemia.

Competenza e umanità

Dopo la sua morte, dieci anni fa, ha lasciato un grande vuoto e molti rimpianti per il contributo che ancora avrebbe potuto dare al benessere dei pazienti. «D'accordo con la famiglia», spiega Argiolas, «abbiamo voluto intitolare a lui questo ente benefico. Non ci limiteremo al nome, ma daremo il nostro contributo affinché la sua attività in campo medico e scientifico possa essere ricordata e conosciuta meglio. Ci anima la voglia di sostenere il servizio sanitario pubblico. Da pazienti con malattia cronica, notiamo con dispiacere le fragilità dell’intero sistema».

Il vicepresidente, Stefano Sarais, chiarisce che «l’associazione ha un comitato tecnico scientifico con il quale ci siamo confrontati per quasi due anni e così sono nati sei progetti. Sei, come i petali del fiore della vita, che è il nostro logo». La nuova creatura ha già individuato il prossimo traguardo: «Vogliamo trasformare nel minor tempo possibile l'associazione in fondazione e abbiamo in cantiere alcune iniziative di informazione e sensibilizzazione da organizzare nei prossimi mesi», dichiara la segretaria generale Daniela Ghirra.

Vita da paziente

«Il percorso», aggiunge Argiolas, «prende le mosse da una brutta esperienza. Nel 1995, come tanti altri talassemici, ho avuto un grave scompenso cardiaco. Pensavo di non riuscire a sopravvivere. Avevo solo 21 anni. Mi sono salvato e ho promesso a me stesso e alla Madonna di Bonaria, alla quale mi ero rivolto, di restituire, con il mio impegno a favore delle causa, la vita che mi era stata concessa. Così mi sono impegnato come volontario nella storica associazione regionale per la lotta alla talassemia». Poi il ruolo determinante nella nascita di Thalassazione, una realtà che continua ad aiutare i pazienti e i loro familiari: «Per 8 anni ne sono stato il presidente. In quel periodo ho partecipato ad un protocollo sperimentale per tentare la guarigione mediante la terapia genica. Non ha funzionato ma non mi sono fermato. Su questa esperienza ho scritto un libro (Paura di guarire - Edizione Il Maestrale) e con il ricavato delle vendite abbiamo costituito l'associazione Renzo Galanello».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata