Talassemia, una svolta Con la terapia genica addio alle trasfusioni 

Per i malati di talassemia (mille persone in Sardegna su quasi 6mila in tutta Italia) è una svolta tanto attesa. «Abbiamo una straordinaria opportunità terapeutica destinata a questi pazienti», dice Franco Locatelli, ricercatore di fama mondiale e presidente del Consiglio superiore di sanità, intervenuto ieri all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Cagliari. «Gli approcci di terapia genica, di editing del genoma, hanno dato risultati formidabili. Nello studio che ho coordinato, tutti i pazienti coinvolti», erano 54, «hanno ottenuto indipendenza trasfusionale, peraltro con valori di emoglobina molto buoni», aggiunge. Tradotto: niente più quella schiavitù della trasfusione.

Lo scenario

Lo scenario è straordinario, assolutamente importante, e può cambiare la storia (naturale) di chi vive con questa malattia. E «la Sardegna», dice il professor Locatelli, «può dare un contributo decisivo verso un ulteriore sviluppo. I risultati ottenuti da ricercatori sardi sono formidabili, basta citare il professor Antonio Cao o il professor Renzo Galanello: i loro studi sono stati propedeutici per capire in maniera esaustiva i meccanismi molecolari che permettevano di ripristinare la produzione di emoglobina. Questo è il principio su cui si basa l’editing del genoma. E qui voglio menzionare anche gli studi condotti dal professor Giorgio La Nasa, in ambito trapiantologico», aggiunge. La novità della terapia genica è quello che Locatelli chiama «medicina di precisione, basata sull'impiego di “farmaci viventi”, perché cellule geneticamente modificate possono essere considerati farmaci viventi».

Ricerca e sanità

La talassemia, così come l’anemia a cellule falciformi, rappresenta (solo) il primo di questi successi. La terapia genica può infatti aprire scenari simili anche per altre patologie. Ma, per tutto questo, è cruciale la ricerca, il ruolo dell’università e il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, «un patrimonio dell’Italia che tra 4 anni compirà mezzo secolo e che va valorizzato», sottolinea il professor Locatelli. «Ribadisco il ruolo assolutamente cruciale del sistema universitario nel Paese. Non investirvi in maniera in maniera adeguata vorrebbe dire condannare il nostro Paese a un ruolo di secondo piano rispetto a tutto quello che si è ottenuto finora. Quindi sempre più risorse a sanità e istruzione, questo deve essere una sorta di stella polare, incrementando quella che è la percentuale di prodotto interno lordo che in Italia è inferiore rispetto a quella di altri Paesi equiparabili dell'Unione Europea, come Francia e Germania».

Covid e piano pandemico

A cinque anni (proprio nel mese di febbraio del 2020) dallo scoppio del Covid, pochi dubbi, poi, sulla necessità di approvare il Piano pandemico 2025-2029 sul quale il ministero della Salute ha già predisposto una bozza per le Regioni. «Non l’ho ancora visto», afferma ancora Locatelli, «ma è importante metterlo in atto e deve tenere conto di tutta la storia che abbiamo vissuto in questo quinquennio». Detto diversamente: «Il Covid è una tragedia sanitaria da non rimuovere. Pochi dubbi sul ruolo fondamentale svolto dai vaccini. Grazie ai vaccini», conclude, «sono state risparmiate decine di milioni di vite. Negare questo vorrebbe dire negare la realtà».

