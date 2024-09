Talassemia, confronto tra medici e pazienti 

Talassemia ed emoglobinopatie. Se ne discute oggi in un convegno nell'aula Thun del Microcitemico dalle 9 alle 17. A organizzare l'evento è l’Ates (Associazione talassemia ed emoglobinopatie Sardegna) in collaborazione con United. Si parlerà delle terapie attuali e future, con un focus sull'importante contesto sardo.

Interverranno esperti, personale sanitario, rappresentanti delle istituzioni e il terzo settore. Sono invitati anche la presidente della Regione Alessandra Todde, l'assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, il presidente della Commissione Affari sociali della Camera Ugo Cappellacci, i membri della Commissione Salute della Regione e delle associazioni dei donatori di sangue (Avis, Fratres, Fides, Croce Rossa, ecc). Presenti la direttrice del Centro microcitemie e anemie rare del Microcitemico e i presidenti di Ates Dario Martino e di United Valentino Orlandi. In apertura, la professoressa Raffaella Origa (Università di Cagliari, Ospedale Pediatrico Microcitemico, Asl di Cagliari) illustrerà il nuovo studio sulle emoglobinopatie pre-trasfusionali, si proseguirà parlando di osteoporosi e di qualità della vita dei talassemici. A metà mattina focus sulla malattia da emoglobina H e drepanocitosi e sulle terapie innovative (illustrate da Domenica Cappellini, docente dell'Università Statale di Milano). Di pomeriggio si parlerà delle cardiopatie in chi ha la talassemia con Maria Regina Manca, referente cardiologia pediatrica e malattie rare del Microcitemico, di aritmie e fibrillazioni in persone con emoglobinopatie, con Graziana Viola, cardiologa interventista e dirigente medica che illustrerà le nuove tecniche di intervento. Interverranno anche alcuni pazienti.

RIPRODUZIONE RISERVATA