Talana, caccia ai tre banditi del blitz alle Poste 

È ancora caccia ai tre malviventi che due giorni fa hanno fatto un’incursione nella filiale delle Poste di Talana seminando il panico tra impiegati e clienti. Con le armi in pugno hanno chiesto il denaro presente in cassa, ma sono riusciti a portare via appena 200 euro. È il sesto blitz in sette anni (cinque riusciti) nell’ufficio postale del centro ogliastrino. L’azione è durata alcuni minuti, poi il commando si è dileguato tra le stradine secondarie del paese. È scattato subito l’allarme ma i carabinieri non sono riusciti a intercettare i banditi in fuga: secondo le ricostruzioni ci sarebbe stato un quarto complice ad attendere la banda alle porte del paese.

Assalto alle sigarette

E intanto c’è una svolta nel caso dell’assalto di questa estate al furgone portavalori che trasportava sigarette a Talana. La Procura dei minori di Cagliari ha iscritto un giovanissimo del paese nel registro degli indagati. Nei giorni scorsi, su disposizione del sostituto procuratore Elisabetta Atzori, negli uffici della compagnia della Guardia di finanza di Arbatax sono stati effettuati gli accertamenti tecnici irripetibili sul telefonino del minore, sequestrato dai carabinieri della compagnia di Lanusei dopo il fatto. Alla presenza dell’avvocato Marcello Caddori, legale di fiducia dell’indagato, il dispositivo è stato passato al setaccio dai militari esperti in campo informatico.

Il fatto

L’assalto risale alla mattina del 31 agosto scorso. Un furgone che trasportava sigarette è stato svaligiato lungo la provinciale 56, al bivio tra Talana e Urzulei. La banda aveva bloccato il mezzo con diverse pietre lungo l’asfalto. Il furgone arrivava da un deposito provinciale dei Monopoli ed era diretto a Talana, dove avrebbe dovuto rifornire le tabaccherie. Dopo essersi rapidamente impossessati di parte del carico, i malviventi erano partiti in auto verso valle. Ma passando sulle pietre che avevano sistemato sulla carreggiata avevano danneggiato le gomme, e all’altezza del ponte di Coa ‘e Serra hanno dovuto abbandonare il mezzo dileguandosi a piedi.

