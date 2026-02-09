VaiOnline
Giappone.
10 febbraio 2026 alle 00:50

Takaichi punta sul riarmo e apre a Pechino 

TOKYO. La netta vittoria elettorale della premier Sanae Takaichi apre una nuova fase per il Giappone su sicurezza e politica estera, rafforzando una linea assertiva destinata a incidere sugli equilibri dell’Asia-Pacifico e sui rapporti internazionali. Con 352 seggi su 465 alla Camera bassa, l’esecutivo potrà ridurre al minimo le resistenze interne e accelerare il rafforzamento militare: l’obiettivo è portare la spesa al 2% del Pil entro l’anno, con possibile aumento al 3% nel medio periodo, e acquisire armamenti dagli Stati Uniti, oltre a collaborazioni europee su progetti come il caccia multiruolo Gcap con Italia e Regno Unito.

Takaichi ha indicato la Cina come principale minaccia, confermando però la disponibilità al dialogo: Pechino ha reagito denunciando il ritorno del militarismo. La premier incontrerà Donald Trump a marzo per rafforzare la cooperazione su sicurezza e commercio.

La maggioranza qualificata riapre anche il dibattito sulla riforma costituzionale, compreso l’articolo 9 pacifista, eredità politica dell’ex premier Abe. Entro il 18 febbraio il Parlamento eleggerà formalmente Takaichi premier e approverà il bilancio, con la sfida di tradurre il consenso elettorale in crescita economica, deterrenza militare e dialogo stabile con Pechino.

