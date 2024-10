«Tajani scafista», ma Salvini si scusa 

Lo Ius Italiae presentato ufficialmente da Antonio Tajani irrompe sulla scena politica con una violenta bagarre nel centrodestra. I militanti della Lega a Pontida attaccano il ministro con striscioni e cori in cui è definito «scafista» e mandato a quel paese. Matteo Salvini interviene dal “pratone” scusandosi per l'accaduto, ma non cambia linea: «La legge sulla cittadinanza va bene così e non è una priorità». Più morbido, comunque scettico, l'atteggiamento di Fratelli d'Italia. «Per essere italiani bisogna conoscere l'italiano, la storia italiana, la geografia, la costituzione e l'educazione civica», spiega il vicepremier e segretario di FI, illustrando a Milano la proposta di legge sulla cittadinanza di Forza Italia: «Ecco perché diciamo che dopo dieci anni di scuola dell'obbligo condotta con profitto, puoi diventare cittadino italiano».

A Pontida, al raduno della Lega, lanciano slogan come «noi siamo i giovani padani» e poi «secessione, secessione». Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, presidenti dei deputati e dei senatori di Fi, parlano di «slogan volgari e frasi fatte di miserabile livello» e si dicono certi che «la dirigenza della Lega, dopo averle lette, prenderà le distanze da tali inqualificabili parole e non farà mancare il leale sostegno al segretario Tajani».

