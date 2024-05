Tajani: Roberto Salis deve dire la verità La replica: tradimento 

A poco più di due settimane dalle Europee, si accende lo scontro tra il governo e Roberto Salis, padre dell’attivista in carcere a Budapest da 15 mesi e candidata nelle liste di Avs. A innescare la scintilla una dichiarazione di Antonio Tajani. «Le opinioni sono legittime», ha detto il ministro degli Esteri, ma «essendo (candidata) in un partito di opposizione è ovvio che soprattutto il padre» di Ilaria Salis «faccia campagna elettorale contro il governo, perché lei ha ringraziato la nostra ambasciata che ha seguito passo passo la vicenda». Poi l’affondo: «Bisogna dire la verità altrimenti si dicono menzogne. Io dico la verità, ci sono date, giorni e ore e tutto quello che hanno fatto l’ambasciata e il consolato per Salis è documentato. Abbiamo fatto per lei quello che facciamo per tutti gli italiani nel mondo». E ha rivendicato: «Abbiamo riportato a casa Alessia Piperno, un’intera famiglia che era in mano ai terroristi in Mali e Chico Forti. Ilaria Salis ha avuto gli arresti domiciliari ed essendoci stata una politicizzazione è chiaro che per il governo era più difficile ottenere i risultati positivi, ma li abbiamo ottenuti lo stesso». Una versione respinta dal padre della maestra di Monza: «Mia figlia ringrazia l’ambasciata perché c’è una persona che si sta facendo in quattro per aiutarla nel day by day. Poi c’è un lavoro che andrebbe fatto a livello più alto, che dovrebbe essere l’interazione con i genitori. Non è possibile che le istituzioni si muovano solo su pressione dell’opinione pubblica. Un vero patriota la cosa più importante che deve fare è difendere i cittadini perché altrimenti è un traditore della patria». Quanto ai domiciliari, si augura che la figlia lasci il carcere in settimana: «Vorrei avere il piacere di abbracciarla. L’ho sentita questa mattina ed è contenta, bella carica».

