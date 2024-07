Tajani riferirà in Parlamento 

Roma. Il governo italiano sta lavorando «per evitare un’escalation» in Medio Oriente ed è al fianco degli Stati Uniti sulla richiesta di un cessate il fuoco «imperativo». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani lo ha ribadito alla Camera, toccando l’argomento durante il question time e poi in Transatlantico, con i giornalisti. Ma i partiti hanno chiesto al governo un confronto ampio in Parlamento, con un’informativa urgente. Un’esigenza bipartisan manifestata in Aula dai capogruppo di Pd Chiara Braga e di Iv Davide Faraone, ma anche da Ettore Rosato per Azione, da Agostino Santillo per il M5s e da Gianfranco Calovini per FdI. «Sono disponibile», ha fatto sapere il ministro degli Esteri che, nel pomeriggio, ha riunito in videoconferenza gli ambasciatori d’Italia nella regione mediorientale. Il calendario della Camera lascia supporre che possa essere martedì. «Abbiamo chiesto al ministro Tajani di venire urgentemente in Parlamento per riferire sull’evoluzione della situazione in Medio Oriente e su cosa sta facendo concretamente il governo per evitare ulteriori escalation», hanno fatto sapere dal M5s. Stessi toni da Pd e Alleanza Verdi Sinistra.

