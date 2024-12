Tajani: «Pronti a evacuare gli italiani da Damasco» 

Roma. La priorità dell’Italia è quella di «tutelare la sicurezza dei concittadini che vivono in Siria». In questa fase critica del conflitto, con i ribelli jihadisti arrivati alle porte di Damasco, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione all’Unità di crisi, con gli ambasciatori della regione, per fare il punto su come tutelare i circa trecento connazionali nel Paese ripiombato nella guerra civile. Diverse decine di persone si sono già spostate in Libano e Giordania, ma la sede diplomatica di Damasco «è pronta a organizzare le evacuazioni» di tutti coloro che lo chiederanno, ha spiegato Tajani.

La situazione sul terreno è preoccupante e viene monitorata ma allo stesso tempo, ha rilevato Tajani, «al momento non ci sono preoccupazioni» per l’incolumità degli italiani. Finora sono una sessantina i connazionali che hanno lasciato la Siria, mentre all’ambasciata di Damasco sono arrivate altre «richieste» di assistenza per un’evacuazione, ha spiegato il vicepremier. In ogni caso «tutti sono in contatto» con la sede, ed il governo «è pronto a fare il necessario sia con iniziative nazionali che con iniziative delle Nazioni Unite per l’uscita in sicurezza dei concittadini». Circa le modalità di evacuazione, Tajani non è entrato nei dettagli per motivi di sicurezza.

