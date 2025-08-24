Tajani: «Nessuna crisi con Parigi»  

Minimizzare, tranquillizzare e soprattutto derubricare le dure frasi di Matteo Salvini contro il presidente francese Emmanuel Macron a una pepata dialettica di politica interna. Mentre la premier Giorgia Meloni prosegue silenziosamente le sue vacanze in Puglia, ieri è toccato al ministro degli Esteri Antonio Tajani spiegare che tra Italia e Francia non c’è alcuna «crisi diplomatica», visto che i colloqui tra la presidente del Consiglio e il presidente francese «e i colloqui miei con il ministro degli Esteri francese sono frequenti».

«No alla violenza»

Linea confermata dal ministro per gli Affari europei Tommaso Foti: «La libertà di parola va garantita a tutti ma la politica estera è il presidente del Consiglio che la dirige e la attua, congiuntamente con il ministro degli Esteri. Altre dichiarazioni fanno parte del dibattito politico, ma la politica estera ha questi due punti di riferimento». Tajani ha passato la giornata al meeting di Rimini, uno degli appuntamenti estivi classici della politica nazionale, spiegando più volte alla stampa che Roma e Parigi dialogano e collaborano. E lo fa senza rinunciare a una stoccata al suo pari grado, il vicepremier leghista: «La politica estera la fanno il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri e se si devono far valere delle ragioni, come ho detto, si vince con la forza delle idee, non con la violenza delle parole», ha replicato a chi gli chiedeva conto delle parole di Salvini su Emmanuel Macron. Immediata la risposta della Lega: «Con assoluta fermezza, pacatezza, gentilezza e buonsenso ribadiamo: mai soldati italiani a combattere in Ucraina o in Russia. No a eserciti europei o debiti europei per comprare armi».

Il silenzio di Meloni

Quel che è certo è che, mentre la polemica tra Lega e Forza Italia si trascina da settimane su tutti i temi, dalle scelte di politica internazionale a quelle economiche in vista della Legge di Bilancio, Parigi osserva che da Palazzo Chigi non è uscito un fiato. Piuttosto nel governo si cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno sottolineando che in effetti la posizione di Salvini rispetto all’Ucraina, al di là dei toni, è la stessa del resto della maggioranza: «Niente invio di soldati italiani sul campo». Linea confermata nuovamente da Tajani: «Noi non siamo per inviare truppe ma potremmo dare un contributo importante vista la grande esperienza che abbiamo per lo sminamento sia marittimo che terrestre».

Il ritratto di Le Monde

A dare conto degli umori transalpini - spiegando quale sia la vera preoccupazione dell’Eliseo - ha provato il quotidiano progressista le Monde. Il giornale francese punta il mirino sulle simpatie filo-russe del vicepremier leghista, «conosciuto per la sua vicinanza a Mosca». E spiega: «Nel panorama politico italiano, il capo della Lega (estrema destra) si distingue come il principale responsabile politico ad aver mantenuto legami più stretti con il Cremlino», scrive corredando l’articolo con la foto di Salvini con la maglietta che celebra Vladimir Putin. In attesa che la premier rompa il silenzio, almeno al ritorno dalle vacanze in Puglia, Roma si incarica il moderato Maurizio Lupi di fare la sintesi di questa polemica, assicurando che in maggioranza non c’è alcuna fibrillazione: «La querelle finirà assolutamente e non ci sono divisioni su questo».

