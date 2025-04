Tajani: l’India e tutta l’Asia partner di massima priorità  

Impossibile abbandonare Stati Uniti ed Europa, mercati chiave per il commercio estero italiano. Ma di fronte alle «conseguenze globali dei cambiamenti nella politica commerciale americana» ormai dettata dai dazi, l’imperativo del Governo è diversificare ed esplorare nuovi mercati per spingere l’export. E in questo quadro, «l’India e tutta l’Asia sono partner di massima priorità» del Piano d'azione del Governo per l'export: a rimarcarlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani al business forum Italia-India, primo appuntamento di una missione a New Delhi fatta di bilaterali con autorità, imprese e start up, per dare nuovo slancio al partenariato con il Paese asiatico, e mostrare sostegno al percorso per un'area di libero scambio tra India e Ue.

Nei confronti degli Stati Uniti «crediamo che la strada migliore sia il dialogo. Le guerre commerciali non aiutano nessuno e danneggiano tutti, e il nostro obiettivo è raggiungere zero dazi. Allo stesso tempo, vogliamo sfruttare questa opportunità per crescere in mercati chiave e ad alto potenziale».

Con questa premessa, la missione a Delhi «rappresenta un nuovo importante passo in una solida partnership che sta crescendo a un ritmo più rapido che mai», ha detto Tajani di fronte a oltre un centinaio di imprenditori italiani riuniti all'hotel Imperial della capitale indiana, accanto alla ministra di Università e Ricerca Anna Maria Bernini e i ministri indiani degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, e del Commercio e dell'Industria Piyush Goyal, con i quali Tajani ha avuto incontri bilaterali.

I numeri parlano chiaro: l’interscambio commerciale tra Italia e India ha totalizzato oltre 14 miliardi di euro nel 2024, con una crescita delle esportazioni italiane che negli ultimi sette anni è stata di oltre il 30%. E nel Paese sono già presenti più di 800 aziende italiane. «Ma voglio fare di più», ha chiarito Tajani, per dare forza al piano d'azione strategico congiunto 2025-2029 annunciato lo scorso anno da Giorgia Meloni e Narendra Modi. L'Italia conta anche sui benefici che deriverebbero da un accordo di libero scambio tra India e Unione europea, «che speriamo venga firmato presto».

