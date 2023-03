Tajani: l’Egitto  aiuterà a ridurre i flussi illegali 

I migranti partono soprattutto da Libia e Tunisia, ma è anche - e quasi soprattutto - su quella potenza regionale che è l'Egitto che si deve intervenire per arginare i flussi migratori. Ma per farlo, attraverso un «partenariato», bisogna pure stabilizzare socialmente il Paese più popoloso di Nordafrica e Medio Oriente, alle prese con la crisi alimentare causata dalla guerra in Ucraina. Come emerso da dichiarazioni e indiscrezioni, ha puntato a questo la missione di sistema che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha guidato al Cairo incontrando il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il primo ministro Mostafa Madbouly. Con il capo di Stato egiziano «abbiamo parlato anche della questione migratoria» affinché «ci sia una riduzione delle partenze di immigrati irregolari sia dalla Libia sia dalla Tunisia», ha detto Tajani riferendo che Sisi «ci ha garantito l'impegno del suo Paese per collaborare con l'Italia affinché i flussi migratori illegali si riducano drasticamente nell'area del Mediterraneo».

