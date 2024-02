Tajani insiste: Salis chieda i domiciliari 

L’incontro di domani a Roma tra i familiari di Ilaria Salis e il governo sarà una tappa importante della vicenda della maestra milanese di origine sarde, da quasi un anno detenuta a Budapest in condizioni pesantissime. Salis risponde di lesioni potenzialmente letali per aver aggredito dei neonazi durante una manifestazione. «Devono chiedere i domiciliari in Ungheria, richiesta che, fino ad adesso, non hanno fatto. Questo non dipende da noi», ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Una volta ottenuti, «bisogna chiedere i domiciliari in Italia. Siamo pronti a fare tutto ciò che serve, seguiamo il caso rispettando le norme vigenti e tutto ciò che è possibile per garantire una detenzione rispettosa dei diritti della persona. Ma l’Italia non può intervenire sul procedimento penale». E come il padre di Salis, chiede di non creare un «fatto politico»: così «non si fa l’interesse della persona detenuta. Dobbiamo lavorare in punta di diritto».

