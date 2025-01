Tajani in missione a Gaza e Tel Aviv: «Lavorare alla pace» 

Tel Aviv. Antonio Tajani è il primo politico e ministro degli Esteri straniero a visitare Israele e Palestina all'indomani della tregua e del rilascio delle prime tre giovani che fanno parte dei 33 ostaggi, che Hamas si è impegnato a liberare nella prima fase dell'accordo. In conferenza stampa congiunta con l'omologo israeliano Gideon Sa'ar a Gerusalemme, il ricorrere della parola «pace» ha messo in chiaro l'obiettivo del lavoro diplomatico italiano in Medio Oriente.

«L'Italia è convinta della bontà del cessate il fuoco, che può rappresentare un momento fondamentale per invertire la tendenza negativa che c'è stata in questi ultimi anni», ha affermato Tajani, ripercorrendo i tre cambiamenti cruciali avvenuti nella regione durante gli ultimi mesi e che sono alla base di un capovolgimento storico: dal cessate il fuoco in Libano al cambio di regime in Siria alla tregua tra Israele e Hamas. Non solo: «Siamo d'accordo con Parigi che i capi di Stato e di governo non si arrestano. Nel caso del premier israeliano Benyamin Netanyahu, l'Italia non lo arresterà, ancor di più perché non aiuterebbe di certo la pace, ha aggiunto il vicepremier, confermando la decisione del governo italiano.

Il discorso poi è caduto inevitabilmente sui rapporti tra Israele e Palestina: «Vorremmo che, finita la guerra, si possa procedere con ciò che è rimasto in sospeso nell'ottobre del 2023, e si possa ripartire con gli accordi di Abramo per dare stabilità a quest'area. L'obiettivo dell'Italia è avere due popoli con due Stati, ossia Israele e Palestina, con mutuo riconoscimento. L'ho detto nell'incontro con il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar», ha spiegato Tajani, aggiungendo che il forte impegno dell'Italia nel sostenere la tregua si accompagna tanto all'amicizia con Israele, quanto alla necessità di risolvere tutti i problemi tuttora aperti con la questione palestinese.

