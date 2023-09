Tajani in Cina per spiegare lo strappo italiano alla Via della Seta 

Cernobbio. In partenza per Pechino, il ministro degli Esteri Antonio Tajani lancia l’ennesimo segnale sul fatto che la partecipazione italiana alla Belt and Road è essere arrivata al capolinea: «La Via della Seta, se andiamo ad analizzarla, non ha portato i risultati che ci attendevamo» sul fronte dell’export, ha osservato il titolare della Farnesina al Forum Ambrosetti, assicurando comunque che, più che una fine, l’addio all’intesa sarà l’occasione di un nuovo inizio nei rapporti con il Dragone, improntato alla chiarezza. «Vogliamo continuare a lavorare intensamente» con Pechino sia sul fronte economico che politico, ben sapendo che la Cina rappresenta insieme un partner ineludibile per l’Italia e l’Europa «ma anche un concorrente, un rivale sistemico».

«Le esportazioni dell’Italia verso la Cina nel 2022 sono ammontate a 16,5 miliardi di euro, quelle della Francia a 23 e quelle della Germania a 107», ha elencato Tajani nel suo intervento alla kermesse di Cernobbio. Numeri che non soddisfano il governo, da tempo critico sull’adesione di Roma (nel 2019, ai tempi del primo esecutivo gialloverde di Conte) al mega progetto di infrastrutture globali promosso da Pechino. «Il Parlamento dovrà fare una valutazione e poi decidere se rinnovare o meno la nostra partecipazione a questo progetto» in scadenza a dicembre, ha detto Tajani, sottolineando in ogni caso come con Pechino «vogliamo avere un rapporto solido». La missione lo porterà il ministro in Cina oggi e domani, prima di approdare in Kazakistan martedì. Con la Via della Seta al tramonto e in vista del viaggio in Cina della premier Giorgia Meloni atteso per l’autunno, tema centrale sarà il rilancio del dialogo bilaterale nei settori di comune interesse, nel quadro del Partenariato Strategico Globale. In ambito commerciale Pechino è infatti il primo partner commerciale dell’Italia in Asia, con 34 miliardi di euro di interscambio nel primo semestre 2023.

