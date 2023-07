Tajani: «Forza Italia l’essenza del centrodestra» 

Torna di continuo il ricordo di Silvio Berlusconi, che da statuto resterà per sempre il presidente di Forza Italia. Ma a Tolfa, piccolo comune tra le montagne laziali, gli azzurri vanno a respirare aria di avvenire. Un po' perché la prima uscita pubblica di Antonio Tajani nel ruolo di segretario apre una nuova fase. Un po' perché, ad ascoltarlo, c'è una platea di under 25 che guarda all'orizzonte. Il leader di FI declina i verbi al tempo futuro. E non ha dubbi: «Dobbiamo essere la pietra su cui poggia il sistema politico italiano, una pietra con valori e fondamenta».

Tajani traccia le traiettorie del partito fino alle europee. In mezzo, però, c'è il congresso. Le tensioni non mancano e il vicepremier si appella all'unità: «Guai se fossimo qui per organizzare correnti e correntine, hanno sempre distrutto le forze politiche». Sul palco, insieme al ministro degli Esteri, ci sono il deputato Alessandro Battilocchio, il coordinatore nazionale dei giovani azzurri Stefano Benigni e il capogruppo alla Camera Paolo Barelli. Che fissa l’asticella: «Portare il centrodestra all'italiana al governo dell'Europa». Poi è il segretario a chiarire il peso specifico del partito nel perimetro delle alleanze. Forza Italia, dice, è «l'essenza del centrodestra». Senza di noi, punge, «esisterebbe soltanto la destra o l'estrema destra: questo è il ruolo politico che dobbiamo svolgere da qui alle europee». Tajani, nella stoccata a Lega e Fratelli d'Italia, non parla mai di “centro”, ma cita la Democrazia Cristiana. «Oggi - dice - è l'anniversario della Dc. Nulla si può rifondare, però quel ruolo manca».

