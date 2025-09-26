Tajani avvisa: «Salis, voteremo per la revoca dell’immunità» 

Forza Italia «dà fastidio» a chi «è preoccupato dai sondaggi che la danno in crescita ovunque». E «non si fa intimorire dalle minacce, anche dei partiti alleati». Antonio Tajani scalda così la platea di Telese Terme, da dove si rilancia la fase 5.0 del partito creato da Silvio Berlusconi nel ‘94. Un nuovo Manifesto della Libertà e un obiettivo dichiarato, prendersi il centro, puntando ai consensi dei moderati di centrosinistra e mettendo in chiaro le differenze con gli alleati. Il ministro degli Esteri passa in rassegna la galleria con i personaggi di riferimento per FI. Al centro del pantheon c’è Berlusconi, poi don Luigi Giussani, Margaret Thatcher, Madre Teresa di Calcutta, Gigi Riva, Grazia Deledda, Paolo Borsellino.

Gli azzurri si preparano al raccolto alle urne. Giustizia, imprese, lavoro, sicurezza, riforme, energia fra i temi della kermesse. Rivendica «la fiera appartenenza» al Ppe, e replica alle accuse di meloniani e leghisti agli europarlamentari di FI di aver agito da franchi tiratori nel voto sulla revoca all’immunità per Ilaria Salis. «Non ci facciamo intimidire né insultare da altri». Assicura che FI voterà, «per la revoca dell’immunità, perché i reati sono stati commessi prima di diventare europarlamentare». FI si prepara alla scelta dei candidati del centrodestra alle Regionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA