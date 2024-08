Tajani ammaina lo Ius scholae 

Antonio Tajani aggiusta il tiro sullo Ius Scholae: «È una nostra visione della società e dell’Italia, non una priorità del governo», dice il leader di Fi senza più vincolarsi a un’idea che in poche ore, nel silenzio attento di Giorgia Meloni, aveva creato lo sconquasso nel centrodestra, fatto sobbalzare Matteo Salvini, suscitato speranze nell’opposizione e diviso gli azzurri. Con esponenti di rango, come Licia Ronzulli e Giorgio Mulè, scettici anche sulla sola possibilità di avviare una discussione sulla cittadinanza, quando sul fuoco c’è già una manovra dai margini risicati.

Opposizione delusa

«Tajani china la testa alla destra di governo, sulla pelle dei nuovi italiani. Ora più che mai è importante sostenere il referendum per riformare la legge sulla cittadinanza», riassume tranchant il leader di Più Europa Riccardo Magi, chiamando a raccolta le opposizioni. In vista del vertice con gli alleati del centrodestra e la premier del 30 agosto, Tajani dunque si riposiziona ma senza cedere terreno alla Lega. «Tutto quello che facciamo aiuta il centrodestra. Il mio obiettivo è continuare a vincere, e occupare gli spazi che oggi sono lasciati liberi, lo spazio che c’è tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. Forza Italia deve occupare quello spazio politico che un centrodestra moderno non può lasciare ad altri. Questo però non ha niente a che fare con la tenuta del governo. Siamo sempre stati leali, non andremo mai al governo né con il Partito Democratico, né con i Cinque Stelle».

«Niente inciuci»

Tramonta dunque l’idea di un asse sullo Ius Scholae con le opposizioni. «Niente inciuci o accordi, con la sinistra. Ho sempre dimostrato da che parte sto - rivendica il leader di Fi - Ma un centrodestra moderno deve raccogliere consensi. Si vince sempre al centro, se abbandoniamo il centro, il centrodestra è destinato a perdere». Intanto però Tajani rialza la bandiera di una corretta applicazione dell’Autonomia differenziata: «Nessuno ha mai detto che vogliamo un referendum abrogativo, ma vigileremo sull’applicazione dell’autonomia differenziata. Il che non significa certo che non la vogliamo. Abbiamo detto che prima si fanno in tutte le regioni i Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, poi si fa l’Autonomia».

