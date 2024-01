Tajani: «Alessandra in campo? C’è tempo per le scelte finali» 

La corsa a ostacoli di Truzzu resterà tale fino alla presentazione delle liste il 21 e il 22 gennaio, quando sarà chiaro se Lega e soprattutto Psd’Az saranno rientrati nel perimetro del centrodestra. Il negoziato è legato a filo doppio con gli equilibri tra FdI, Lega e Forza Italia a livello nazionale e nelle altre quattro Regioni al voto. L’ultimo schema trapelato dalle indiscrezioni prevede una candidatura per FI (in Piemonte con l’uscente Cirio), una per la Lega (in Umbria con l’uscente Tesei), due per FdI (in Abruzzo con l’uscente Marsilio e in Sardegna con Truzzu). E in Basilicata? Il nodo sta proprio qui: la premier vorrebbe un candidato civico, ma Tajani non ne vuole sapere di far fare un passo indietro all’uscente azzurro Vito Bardi. Ieri il presidente di Forza Italia l’ha ribadito a chiare lettere: «Sono convinto che sulle candidature si troveranno gli accordi in tutte le Regioni dove si vota. È ovvio che Vito Bardi, nostro candidato in Basilicata, non è in discussione perché ha fatto bene: in Basilicata non si paga il gas, non si paga l'acqua, sono cose che ai cittadini lucani hanno fatto piacere. Quindi, Bardi non si tocca”. Tajani commenta anche la discesa in campo da indipendente dell’azzurra Alessandra Zedda nell’Isola con la lista “Anima di Sardegna – Alessandra Zedda presidente”: «C’è tempo per le candidature finali», ha detto, senza prendere posizioni nette. Maggiore chiarezza potrebbe arrivare domani dopo la seduta del Consiglio dei ministri: Meloni, Tajani e Salvini potrebbero riunirsi per discutere del nodo Regionali. Salvini, intanto, per oggi a Milano ha convocato il consiglio federale del partito «per fare il punto della situazione politica». (ro. mu.)

