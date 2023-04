Tajani al G7 Esteri: cessate il fuoco in Sudan 

Karuizawa. La crisi in Sudan irrompe al G7 Esteri in Giappone. Anche l’Italia - come i suoi partner, a partire dagli Stati Uniti - ha espresso la «preoccupazione per il protrarsi degli scontri armati tra l’esercito regolare e i gruppi paramilitari», ha sottolineato il ministro Antonio Tajani. Che considera il Sahel una regione strategica per il governo, guardando ai dossier migranti, lotta al terrorismo, energia e risorse. Un’area dove invece i rischi di destabilizzazione crescono, man mano che si allarga l’influenza della Russia, anche attraverso il braccio armato del gruppo Wagner. Di Sudan, che non era inizialmente tra i temi previsti, i ministri hanno discusso alla cena che ha preceduto l’avvio vero e proprio del G7. Secondo il titolare della Farnesina «solo un cessate il fuoco con la ripresa dei negoziati potrà consentire di giungere a un accordo politico inclusivo per la formazione di un governo civile di transizione che porti il Paese a elezioni democratiche». Un punto su cui hanno concordato il segretario di Stato americano Anthony Blinken e i colleghi europei. Il tentato golpe del generale Mohamed Hamdan Dagalo, a capo delle ex milizie Janjaweed responsabili delle atrocità in Darfur, è motivo di allarme rosso per Europa e Usa.

