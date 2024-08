Tajani a Locarno per costruire un tavolo di pace 

Roma. L’Italia al fianco della Svizzera per dare vigore alla via diplomatica per una soluzione della guerra in Ucraina, facendo tesoro della conferenza di pace di Burgenstock e spingendo sulla preparazione di un tavolo che - al momento giusto - possa accogliere anche la Russia: il ministro degli Esteri Antonio Tajani vola a Locarno per partecipare al Film Festival, dove interverrà in occasione della Giornata della Diplomazia, e per incontrare l’omologo Ignazio Cassis: un’occasione per fare il punto «sull’eccellente rapporto bilaterale», ha sottolineato il titolare della Farnesina, ma anche per affrontare il dossier chiave della guerra in Ucraina. «La conferenza di pace in Svizzera è stato un rilevante passo in avanti», ha sottolineato Tajani in vista della missione elvetica. L’Italia guarda con attenzione a ogni sforzo che possa contribuire a costruire un tavolo negoziale.

Berna mantiene un dialogo con Mosca: il ministro Cassis ha incontrato il 16 luglio a New York il capo della diplomazia russa Lavrov che si sarebbe mostrato interessato a una partecipazione della Russia ai prossimi negoziati. Apertura a una presenza russa alla seconda conferenza sulla pace è stata espressa anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma i nodi da sciogliere restano numerosi. L’Italia, sottolinea Tajani, non mette in discussione l’aiuto politico, economico e militare alla difesa dell’Ucraina e alla sua ripresa post conflitto: il nostro Paese ospiterà la Conferenza Internazionale sulla ricostruzione nel 2025 che seguirà i principi stabiliti nel primo appuntamento sul temo a Lugano nel 2022. Ma l’obiettivo per Roma resta la fine del conflitto.

