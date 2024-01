Taiwan, vince Lai Ma il suo partito  perde la maggioranza 

taiPEI. William Lai vince le presidenziali, ma il suo Partito democratico progressista perde la maggioranza assoluta allo Yuan legislativo, il parlamento dell'isola.

Nel 2016, il Dpp aveva ben 68 seggi sui 113 complessivi dell'assemblea, scesi a 61 nella tornata elettorale 2020: adesso, in base ai conti preliminari, ne ha di sicuri finora 34 (contro i 32 in carico ai nazionalisti del Kmt). A conteggio ultimato, è possibile che Dpp e Kmt si trovino grosso modo alla pari, sopra quota 40, lasciando al Tpp - la terza forza politica - una decina di seggi con una sorta di potere di veto su ogni provvedimento. «Gli sforzi del partito non sono stati sufficienti - ha detto Lai, incontrando i media -. Le elezioni ci hanno detto che la gente si aspetta un governo efficace e controlli ed equilibri forti. Comprendiamo e rispettiamo pienamente queste opinioni». Lo spirito della nuova legislatura, quindi, significa che «Taiwan deve costruire un ambiente politico di comunicazione e cooperazione», ha notato Lai, assicurando che studierà attentamente le politiche proposte dagli altri partiti, impegnandosi a portare nel suo governo anche talenti provenienti da contesti politici diversi. Per la Cina i risultati elettorali di Taiwan rivelano che il Partito democratico progressista «non può rappresentare l'opinione pubblica tradizionale dell'isola» e «non impediranno l'inevitabile tendenza alla riunificazione della Cina». Gli Stati Uniti, invece, chiosano: «Gli Usa non sostengono l'indipendenza di Taiwan». Lo ha detto il presidente Joe Biden dopo il voto sull'isola. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiamato Lai per congratularsi della vittoria. «Taiwan è una democrazia forte».

RIPRODUZIONE RISERVATA