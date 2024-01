Taiwan, ira di Pechino contro Usa e Giappone 

Pechino . La Cina passa al contrattacco e protesta con Usa e Giappone per le rapide congratulazioni inviate sabato a William Lai, vincitore a Taiwan delle elezioni presidenziali. L'isola considerata ribelle «fa ancora parte della Unica Cina» a dispetto del voto che ha premiato il candidato del Partito democratico progressista, su posizioni autonomiste. Il ministro degli Esteri Wang Yi, parlando dal Cairo dove è in visita, ha chiarito che il voto non può cambiare i fatti fondamentali: Taiwan, «non è mai stata un Paese. Non lo è stato in passato e certamente non lo sarà in futuro», secondo una nota diffusa dalla diplomazia di Pechino.

L'indipendenza, in altri termini, «è un vicolo cieco. Alla fine Taiwan tornerà nell'abbraccio della madrepatria», ha concluso Wang. Il day after elettorale ha visto il Dragone impegnato a minimizzare il fattore Lai e a protestare per le congratulazioni inviate con estrema velocità da diversi Paesi al presidente eletto, mettendo nel mirino soprattutto i capi delle diplomazie di Usa e Giappone, per ricordare i legami indissolubili tra Taipei e la Repubblica popolare. Molti analisti hanno visto la reazione priva di azioni muscolari militari come una prova del fatto che, malgrado la vittoria senza precedenti del terzo mandato, il Partito democratico progressista ha perso la maggioranza assoluta in parlamento.

