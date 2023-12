«Taglio e piega gratis per chi è in difficoltà, un dono per le feste»  

«Che strana sensazione ho avuto». Francesca Maria Pinna, parrucchiera, si trova ai primi di dicembre nell'ufficio postale di Li Punti, rione di Sassari, e per deformazione professionale il suo sguardo cade sulle capigliature delle donne che aspettato davanti allo sportello. «C'erano tante persone che avevano i capelli trascurati, anche trasandati, soprattutto le persone anziane». Molte chiome afflitte dall'incuria, rade, ingiallite, arruffate o attraversate dalla ricrescita. Situazioni di disordine, inestetismi di sicuro non voluti, imposti da una condizione economica precaria e di disagio finanziario. «Ho pensato - ricorda la 62enne – che quelle persone probabilmente non potevano permettersi le spese di una seduta dal parrucchiere». Un pensiero trattenuto, rimuginato e poi espresso alla figlia, Barbara Fois, 41 anni, con cui condivide la gestione del salone in via Giovanni Bruno proprio nel quartiere alla periferia del capoluogo turritano. La riflessione si traduce, in poco tempo, in un atto concreto: offrire un taglio e una piega gratis alle persone bisognose. Niente cibi, caffè sospesi o beni di prima necessità ma un aiuto in un ambito che, a torto, viene definito voluttuario. «Perché avere i capelli a posto significa dignità, rispetto per se stesse, vuol dire piacersi». Una considerazione valida a dispetto di qualsiasi discorso anagrafico, includendo chi è avanti con l'età. «Curo i capelli di mia madre, che è molto anziana, due volte a settimana. Non bisogna lasciarsi andare».

La proposta

L’iniziativa viene lanciata sui social e anche con il passaparola che, nel piccolo centro di Li Punti, si diffonde con grande rapidità. «Non siamo a Milano, ci conosciamo tutti qui». In particolare si conosce Francesca, per tutti Franca, che ha aperto la sua attività nel lontano 1981, in una strada dove c'erano solo oliveti e ora imperano invece le case a schiera. «Appena finita la terza media assillavo mio padre con il mio unico desiderio: fare la parrucchiera. E a 15 anni, era il 6 aprile 1976, ho cominciato, lavoratrice precoce, come apprendista». In oltre 40 anni di attività ha visto di tutto ma non era preparata a quest'ultima esperienza, fatta quasi al buio. «È stata una sorpresa. Mi aspettavo solo persone anziane, ma non è stato così, erano di più quelle sotto la cinquantina e solo due oltre i 75».

Nel salone

Invitate una alla volta nel salone per evitare incroci e situazioni sgradevoli. «Sono arrivate con grande umiltà e lo sguardo basso». E i capelli che, riflette Franca, «forse non vedevano un taglio da anni». Il suono delle forbici e degli altri strumenti del mestiere hanno accompagnato l'opera insieme a una conversazione di intrattenimento, «chiacchierando del più e del meno», nell'ambiente familiare instaurato da madre e figlia. «Hanno chiesto pettinature corte, pratiche, nulla di sofisticato. Qualcosa che le rendesse carine per questa fine d'anno». Poi l'imbarazzo al momento del commiato, con le parole che mancano, forse silenziate dalla vergogna. «Tutte mi hanno detto che, appena se lo potranno permettere, verranno a pagare». Una però, la più giovane, ha esitato sulla soglia, chiedendo la ragione di un simile dono. «Barbara, mia figlia, le ha risposto che volevamo coccolare qualcuna per Natale». Nessuna ricerca di pubblicità quindi, solo un gesto benefico perché, puntualizza Franca, «la testa è il biglietto da visita di una donna».

