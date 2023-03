Taglio di eucalipti nel bosco: scontro politico in Aula 

Ancora taglio di eucaliptus, lecci e pini nell’area termale di Santa Mariaquas. Una decisione che ha scatenato critiche e polemiche. La minoranza ha presentato un’interrogazione in Consiglio comunale.

«A pochi mesi dalla rovina dello storico boschetto delle terme - dice ill capogruppo Ercole Melis - ci ritroviamo col secondo intervento di spoglio del verde, proprio in un’area d’interesse turistico e ambientale. Anche questa volta l’intervento viene eseguito senza coinvolgere i cittadini, senza conoscerne le motivazioni, la destinazione del legnatico. Chiediamo quali obiettivi s’intendono raggiungere e se il Corpo Forestale è stato informato, anche per evitare che sia solo il Comune a farsi carico dei costi». E sulle 300 piante di eucaliptus delle 350 presenti nel boschetto, Melis chiede se «è stato raggiunto l’obbiettivo di messa in sicurezza dell’area» e ricorda che «il nostro compito è la tutela del verde e pertanto è giusto eliminare solo piante morte oppure a rischio crollo e non salvabili».

Pronta la replica del sindaco, Giorgio Zucca: «Sugli alberi è stata fatta un’attenta valutazione da parte di esperti che hanno riscontrato la necessità dell’intervento. Quello di questi giorni fa parte del progetto generale avviato lo scorso anno e ripreso su consiglio del Corpo forestale che sta seguendo il cantiere”. (s. r.)

