Carbonia.
22 settembre 2025 alle 00:07

Taglio dell’erba sui marciapiedi, protestano i cittadini 

Pulizia dei marciapiedi a singhiozzo a Carbonia: esplode la polemica. In alcune strade lo sfalcio delle erbe infestanti sta suscitando più di una critica, per esempio, in viale Trieste un lato del marciapiede è stato pulito con dovizia, l’altro no. «Appare incomprensibile - afferma Federico Rossu, residente - il motivo per cui gli operatori hanno ripulito a dovere parte del marciapiede ed eliminato tutto nei dintorni ma in altri punti le operazioni probabilmente sono state lasciate a metà». Alcune rimostranze giungono anche dal tratto alto di via Satta prossimo a piazza Primo Maggio. «Anche in questo caso - accusa Lucia Perra, una residente - non si capisce perché il segmento di sinistra in salita risulti pulito alla perfezione e in quello di destra sono state lasciate ramaglie». Non lontano da via Satta, nel parco Giovanni Paolo II di fronte alla chiesa della Beata Vergine Addolorata, il manto erboso è cresciuto a dismisura: «Perché - contesta Giovanni Fiore, abitante del rione - non programmare con assiduità questi interventi dal momento che in quel parco giocano spesso i bambini?». Nel corso dell’anno il Comune ha programmato più di una campagna di diserbo che con il nuovo appalto della nettezza urbana dovrebbero aumentare. ( a. s. )

