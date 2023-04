Via libera al mini appalto per il taglio dell’erba in 28 strade del centro abitato di Sardara e delle sue terme. Quest’anno il Comune ha anticipato i lavori per la pulizia del territorio impegnando seimila euro. «Abbiamo accelerato l’affidamento del progetto a una ditta estera – dice l’assessore all’Ambiente, Antonio Mameli – perché pensiamo che sia un segno di rispetto verso i cittadini e i turisti delle nostre terme che già da Pasqua arrivavano a Santa Mariaquas. Inoltre c’è la necessità di un intervento immediato dettato dalla siccità, eliminando l’erba già secca si riduce il rischio incendi che si concentra nella stagione estiva. In attesa della programmazione annuale, procediamo con interventi mirati in base alla necessità». Interventi a singhiozzo non graditi alla minoranza che ha presentato un’interrogazione. «Lo stato di degrado – incalza Andrea Caddeo – interessa tutto il centro abitato e non solo una parte. In Aula abbiamo sollevato la questione delle poche risorse economiche e di personale, sarebbe stato sufficiente una programmazione che tenesse conto dei bisogni che sono noti, ogni anno la pulizia del territorio richiede maggiori finanziamenti». ( s. r. )

