«Taglio delle tasse per tutte le compagnie» 

La Regione ha scritto ufficialmente a Ryanair: è il primo passo del piano per l’abolizione delle tasse di imbarco, almeno durante il periodo invernale. «Abbiamo avviato questo dialogo con Ryanair, ma siamo aperti a proposte anche da parte di altre compagnie interessate a contribuire al potenziamento delle rotte da e per la Sardegna», ha chiarito l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca.

La svolta

Il progetto costa circa 10 milioni di euro all’anno, cioè il mancato introito delle tasse nei sei mesi di bassa stagione. «L’intervento così concepito dalla Regione avrebbe un costo comparabile a quello delle altre Regioni che hanno aderito alla proposta di eliminazione della tassa: Calabria, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. Una spesa decisamente più sostenibile rispetto alla prima richiesta di Ryanair di abolire l’addizionale in tutti i 12 mesi dell’anno».

Questo primo passo arriva dopo il recente incontro che si è svolto a Cagliari, insieme all’assessorato del Turismo, con Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair, e si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento delle connessioni tra la Sardegna e il resto d'Europa. Era stato proprio il vettore irlandese a chiedere l'abolizione della cosiddetta “municipal tax” nei tre aeroporti dell’Isola. La low cost sarebbe pronta a investire con nuove rotte per portare nell’Isola 2 milioni di passeggeri in più all’anno.

L’apertura alle richieste di Ryanair si inserisce «nell’ottica di un sistema integrato con gli strumenti già esistenti, tra cui la continuità territoriale con Roma e Milano, che garantisce voli agevolati per i residenti e categorie equiparate; il sistema degli aiuti sociali per il trasporto aereo, che consente uno sconto del 25% su tratte con costi superiori ai 100 euro verso tutto lo spazio economico europeo; il bando nuove rotte in via di pubblicazione», fanno sapere dall’assessorato ai Trasporti.

Le reazioni

L’opposizione in Consiglio regionale approva, in parte, la mossa della Giunta: «È un inizio, ma servirebbe più coraggio affinché l’abbattimento venga considerato per tutto l’anno, non solamente per l’inverno», dice Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA