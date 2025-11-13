VaiOnline
Pitz’e Serra.
14 novembre 2025 alle 00:29

Taglio delle siepi e giochi off limits: malcontento al parco 

Proteste al parco Europa in via Germania, nel quartiere di Pitz’e Serra. A denunciare alcuni problemi che si sono presentati i questi giorni è Donatella Putzolu, la presidente del Comitato di residenti che rappresenta anche Quartello, Sa Forada, Sant’Anastasia e Pardinixeddu: «Nel parco Europa ultimamente i lavori di decespugliamento sono stati eseguiti a nostro parere in modo non consono: le siepi che si trovano in una parte dell’area verde sono spoglie e per nulla decorative».

Altra pecca, «denunciata da tanti residenti che rappresentiamo è che i nuovi giochi che son stati montati qualche tempo fa sono ancora recintati e inaccessibili a tutti. Come è possibile una cosa del genere? E’ ormai da mesi che i bambini devono sopportare questi disagi».

In realtà i giochi per i bimbi sono ancora off limits non solo al parco di Pitz’e Serra ma in tutti i giardini e le piazze. Questo perché ancora non sono stati realizzati i tappetini gommati obbligatori per garantire la sicurezza in caso di cadute. I lavori, portati avanti dalla ditta Avr, responsabile della manutenzione del verde pubblico in città, sarebbero dovuti terminare a ottobre ma i dispositivi anti trauma non sono stati ancora installati.

