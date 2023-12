Taglio delle rotte su Alghero, allarme di Confcommercio 

Duemila posti in hotel e altrettanti in bed and breakfast e case-vacanza per accogliere i turisti attesi soprattutto dalla Penisola e dal Campidanese, lo zoccolo duro del Capodanno algherese. Ma per i vacanzieri d’Oltremare ci sono pochi posti in aereo sulle rotte superstiti in arrivo e partenza dall’aeroporto Riviera del Corallo. Chiusa la “Summer”, per la stagione fredda resistono solo i collegamenti per Roma e Milano in continuità territoriale, poi Bergamo, Malpensa, Bologna, Pisa e Napoli. Nemmeno una destinazione internazionale. Lo scorso anno erano due, Vienna e Bucarest, nel 2021 furono addirittura sei.

Per il Natale 2023, dunque, si gioca in casa, con i visitatori italiani. «Il fatto che non ci siano voli internazionali alla fine per noi è ininfluente perché il prodotto Capodanno è destinato a un mercato 100 per cento sardo, – assicura Stefano Visconti, presidente provinciale di Federalberghi – poi da fine marzo ripartiranno i voli legati a una destinazione, quella algherese, a forte vocazione marino-balneare». Il triplo concerto in piazza, con il clou la notte del 31 quando Ligabue si esibirà nel Piazzale della Pace, secondo Visconti, riempirà gli alberghi comunque, con una clientela proveniente da altri centri dell’Isola. In allarme, invece, il presidente cittadino di Confcommercio Massimo Cadeddu. «Siamo sprofondati indietro di trent’anni, con i soliti collegamenti con Roma e Milano e poco altro. Al netto del concerto di Capodanno, – aggiunge – stiamo ancora aspettando la continuità territoriale due. Non sfuggiamo dal vero problema, che non sono gli aerei per le festività, ma il fatto che abbiamo un aeroporto deserto per diversi mesi all’anno». Il leader sindacale pensa alla mobilità dei cittadini prima ancora dei turisti stranieri impossibilitati a trascorrere una breve vacanza in città, senza contare che le incertezze e la non pianificazione dei voli stanno creando non poche preoccupazioni per il tutto il comparto produttivo.

