Taglio del nastro sull’Orientale, storica incompiuta 

Doppia tappa, tra Ogliastra e Nuorese, per il ministro Salvini che ieri pomeriggio ha inaugurato la bretella dell’Orientale Tortolì-Bivio di Cea e poi ha raggiunto la diga di Cumbidanovu a Orgosolo.

Ci sono voluti trentun anni per completare un tratto di strada che avvicina l’Ogliastra e Cagliari. Alle 15.58 di ieri taglio del nastro per un’opera da 32 milioni. L’apertura dei 6,35 chilometri dell’Orientale (4,35 di nuova costruzione più 2 realizzati precedentemente) è avvenuta in un clima torrido. A fare gli onori di casa l’ad di Anas, Aldo Isi. Presenti, oltre a Salvini, autorità civili, militari e religiose, Michele Pais, e l’assessore Pierluigi Saiu. «C’è stata una grande sinergia tra Anas, territorio e impresa», ha detto il manager Anas. «Grazie a chi non si è mai arreso, ad Anas e a tutti gli operai, temerari in questi giorni di luglio», ha affermato Salvini. «È un’opera fondamentale per il territorio», ha aggiunto Saiu. Presenti anche i sindaci di Tortolì, Bari Sardo, Lanusei, Ilbono e Elini. Le prime auto sono transitate dopo le 18.30. Il ministro ha parlato anche dell’ultimo troncone, Tertenia-San Priamo: «Entro un anno la progettazione». Quindi alle 17.30 di ieri il ministro delle Infrastrutture ha voluto vedere con i suoi occhi la più grande incompiuta sarda, la diga di Cumbidanovu. Prima ha ironizzato - «dico solo che quando hanno iniziato i lavori andavo alle scuole medie» - poi ha rassicurato: «Entro il mese di luglio l’impresa prenderà possesso della diga. L’obiettivo è che entro tre anni possa uscire l’acqua che darà da bere a questi campi». Gli fa eco Christian Solinas: «La Regione punta con forza sulle grandi opere strategiche. L’apertura al traffico di sei chilometri della 125 e l’ormai imminente ripresa dei cantieri nella diga di Cumbidanovu vanno in questa direzione».

La tappa orgolese del leader della Lega ha permesso di smorzare almeno in parte quelle polemiche che vanno avanti da 34 anni. Facce distese, brindisi d’ordinanza e accoglienza con tutti i crismi verso quell’esponente del Governo. Ecco la serata barbaricina, suggellata dalle parole del sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu: «Spero che non sia solo una passerella in vista delle prossime Regionali. Voglio sperare che questa diga venga finalmente ultimata».

