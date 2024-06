Taglio del nastro per la piscina 

A Sanluri, ieri pomeriggio, è stata inaugurata la piscina comunale, pensata per essere al servizio di tutto il Medio Campidano. Una cerimonia tanto attesa quanto festosa, con tanti cittadini, rappresentanti delle istituzioni e associazioni e la benedizione del parroco, Mariano Matzeu. «L’attenzione dell’amministrazione nei confronti dello sport è stata e resta alta», ha detto il sindaco Alberto Urpi: «Lo dimostra questo nuovo complesso che arricchisce la cittadella sportiva, accanto al bocciodromo e al Palasport in via di completamento». Il taglio del nastro è la conclusione di un cammino che ha preso il via 10 anni fa, quando la scelta della località, Bia Mara, una lottizzazione privata lungo la strada per Lunamatrona, sollevò una protesta popolare e polemiche in Consiglio comunale. «L’opera – ha rivendicato Urpi – è un tassello della rigenerazione urbanistica e sociale in atto a Sanluri. La politica del riuso ha consentito il recupero del vecchio campo sportivo, da tempo in abbandono. Collegata direttamente con l’ex tracciato della 131, la piscina sarà facilmente raggiungibile e con ampi parcheggi».

Il complesso si compone di una piscina semiolimpionica all’aperto, 7 corsie da 25 metri di lunghezza per 16 e mezzo di larghezza, un’area ombrelloni con lettini, uno spazio verde e il punto ristoro: costato un milione e 200 mila euro, per ora si presterà ad un uso prettamente estivo e potrà ospitare persone di ogni fascia d’età. Le società sportive potranno svolgere le loro discipline. A giorni i primi ospiti per il “Piscina day”, iniziativa inserita nel calendario di iniziative per l’estate.

La gestione, tramite un bando di gara, è stata affidata all’associazione Luna. «Per avviare l’attività – dice il presidente, Mauro Pau – manca solo l’esito delle analisi dell’acqua. Qualche giorno ancora, poi si parte: tutti i giorni in vasca dalle 9,30 alle 19,30. Si prosegue con altre iniziative, siamo attrezzati con chiosco con un punto ristoro. Abbiamo già molte richieste, per chi abita lontano dal mare il caldo estivo si supera con una nuotata in piscina». Un vasto programma di attività ricreative e ludiche, inizialmente la balneazione in piscina, poi corsi di formazione di nuoto e acqua fitness, intrattenimenti per gli adolescenti, invernali ed estivi, già programmate con la ludoteca comunale. Particolare attenzione a garantire la massima fruibilità da parte degli sportivi, massima disponibilità verso i disabili.

A settembre ripartono i lavori: l’obiettivo è realizzare una mini-piscina per i più piccolini.

L’impegno dell’amministratori è recuperare ulteriori finanziamenti per coprire la piscina e per completare l’area con ulteriori servizi per il territorio. (s. r.)

