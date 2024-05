Taglio del nastro per la caserma  

Una giornata storica per i Carabinieri a Sestu: ieri mattina via Tripoli si è tinta di rosso, nero e blu, mentre si svolgeva la cerimonia inaugurale della nuova stazione dei Carabinieri. Una nuova sede che è stata dedicata ad Eraglio Annis, sestese, carabiniere eroe decorato con la medaglia d’argento e poi sindaco di Sestu. Alla cerimonia c’erano, tra gli altri, la sindaca Paola Secci, Luca Corbellotti, comandante provinciale di Cagliari, e Stefano Iasson, comandante della Legione Sardegna.

La cerimonia

Madrina dell’evento la nipote di Eraglio Annis, Carla Maria, emozionata e commossa, che ha tagliato il nastro; la bandiera è stata benedetta dal cappellano dei Carabinieri don Gianmario Piga e la targa da monsignor Franco Puddu, parroco della chiesa sestese Nostra Signora delle Grazie; intanto, suonava la banda della Brigata Sassari. Il gran finale di un lungo percorso. In passato infatti la stazione dei Carabinieri si trovava in via Gorizia ma venne dismessa perché inadatta. Poi i militari dell’Arma trascorsero lunghi anni in una sede decisamente sacrificata, in via Giuseppe di Vittorio, dove erano costretti a lavorare in due stanze. Nel frattempo, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Secci si muoveva, individuando la nuova sede dove una volta c’era una scuola materna dedicata a Emanuela Loi. Anni di lavori, e poi mesi di attesa perché, anche se pronta all’uso, la nuova stazione non poteva essere ancora aperta. A settembre dello scorso anno è diventata operativa, ma mancava ancora la consegna ufficiale. Ieri l’ultimo atto, con la scoperta della targa dedicata ad Eraglio Annis, a cui è stato dedicato anche un piccolo museo, all’ingresso.

Le voci

«La stazione carabinieri di Sestu può riprendere il suo naturale percorso storico, iniziato nel 1935, quando fu istituito il servizio in questo territorio, caratterizzato dalla vivacità e dall’operosità dei suoi abitanti», ha dichiarato Corbellotti, mentre la sindaca Paola Secci ha aggiunto: «Oggi è una giornata molto importante, il nuovo presidio è stato fortemente voluto dalla nostra amministrazione. Senza questa sede i carabinieri avrebbero potuto lasciare la città, c’era il rischio di perdere un’importante risorsa, per tutti». Intanto una piccola folla di cittadini osservava la scena e partecipava al rinfresco offerto dalla Pro Loco. Una festa per tutti.

