Taglio del nastro per il ponte 

Dopo lunghi anni di attesa Samassi festeggia il nuovo ponte “Flumini Mannu”. Si sono infatti conclusi ieri i lavori di riqualificazione del viadotto Anas, un intervento atteso da tempo che ha comportato oltre dodici mesi di cantiere e inevitabili disagi per cittadini e automobilisti.

La necessità di mettere in sicurezza l’infrastruttura era emersa già nel 2020, quando l’allora sindaco Enrico Pusceddu aveva denunciato le criticità strutturali del ponte. Un report commissionato dal Comune aveva evidenziato come l’opera fosse trafficata non solo dai veicoli, ma anche da pedoni e studenti che ogni giorno la attraversano.

Dopo anni di segnalazioni da parte del Comune, il cantiere è stato avviato il 7 aprile 2025. Durante i lavori è stata istituita la circolazione a senso unico alternato e vietato il transito ai mezzi pesanti.

L’intervento

Il ponte, al chilometro 12 della statale 196 Dir, è lungo 120 metri ed è composto da quattro campate. L’intervento di manutenzione straordinaria, finanziato da Anas con oltre 3 milioni di euro, ha consentito il ripristino della funzionalità statica della struttura, migliorandone durabilità e sicurezza. Tra gli interventi eseguiti figurano il risanamento e il rinforzo delle strutture portanti, la sostituzione dei giunti, il rifacimento dei marciapiedi e dei sistemi di protezione, oltre alla realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento delle acque mediante il rifacimento dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione, riducendo così anche il rischio di allagamenti.

Missione compiuta

Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione, per la conclusione di un’opera che rappresenta un collegamento essenziale con i comuni limitrofi ma anche con le arterie principali, oltre che tra le due parti dell’abitato. «Finalmente abbiamo inaugurato questo ponte alla presenza delle autorità di Anas, con la quale abbiamo collaborato in maniera stretta e continua», afferma la sindaca Beatrice Muscas. «Siamo molto contenti perché questa collaborazione ha portato al raggiungimento di un risultato che tutti i cittadini oggi possono apprezzare».

Sulla stessa linea il vicesindaco Giacomo Onnis. «Sia questa amministrazione che le precedenti hanno spinto affinché si facesse questo tipo di intervento. I disagi ci sono stati, soprattutto nella prima parte del cantiere, però la cittadinanza è stata collaborativa e oggi tutti godiamo del frutto di questo lavoro che non è solo per Samassi ma per l’intero territorio».

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