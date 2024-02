Taglio del nastro per il nuovo campo 

Benedizione del campo, taglio del nastro e vittoria. È stato un esordio con il botto quello della Polisportiva Santa Vittoria, che domenica ha giocato per la prima volta nel nuovo impianto sportivo di “Taccu”. Nel secondo tempo basta il gol di Giovanni Ruocco per vincere. Gli undici di mister Paolo Dessì hanno battuto davanti ai propri tifosi (tra loro anche la centenaria Teresina Loi) gli ospiti arrivati da Castiadas.

Una giornata di festa per Esterzili, iniziata, di mattina, con la benedizione da parte di don Alfredo Diaz. Protagonisti anche i bambini e le bambine che hanno accompagnato le squadre in campo. E poi il taglio del nastro, in attesa dell’inaugurazione in primavera. Applausi dall’inizio alla fine, accompagnati dai fuochi d’artificio per celebrare non solo la vittoria di una squadra che sta regalando grandi soddisfazioni, ma anche un nuovo inizio per lo sport locale.

